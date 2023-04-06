بالفيديو.. شايبي هدافا ويقود تولوز إلى نهائي كأس فرنسا
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري فارس شايبي فريقه تولوز لنهائي كأس فرنسا بعد الفوز أمام أنيسي بملعب “بارك دي سبور”.
و صنع فارس شايبي الهدف الثاني لفريقيه تولوز في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي انتهت بتسجيل ثنائية مقابل واحد.
وسيواجه شايبي في النهائي مواطنيه أندي ديلور وجوان حجام، في القمة الفرنسية بتوابل جزائرية، التي ستعرف رسميا بالمتوج الجزائري من الأطراف.
🚨 فارس شايبي يؤهل تولوز لنهائي كأس فرنسا بفضل هدفه الدقائق الأخيرة ⚽🇩🇿pic.twitter.com/c68vmntyze
— DZ B⚽LA 🇩🇿 (@dzbola213) April 6, 2023
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