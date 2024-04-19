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الرياضة

بالفيديو.. شايبي هدافا ويقود فرانكفورت للفوز أمام أوغسبورغ

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. شايبي هدافا ويقود فرانكفورت للفوز أمام أوغسبورغ
شايبي
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بصم الدولي الجزائري فارس شايبي على هدف جميل خلال مباراة فريقه فرانكفورت أمام أوغسبورغ في اللقاء الذي يجري بملعب “دوتش بانك برانك”.

وسجل شايبي هدفه الشخصي في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني ضمن الجولة الثلاثون من البطولة المحلية. ليعادل النتيجة، قبل أن يضيف زميله في الفريق إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 51 من المباراة.

وعاد زميله في الفريق المرموش ليسجل الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة.

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