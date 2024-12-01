بالفيديو.. شايبي وعبدلي هدافان ويتألقان في فرنسا وألمانيا

افتتح الدولي الجزائري حيماد عبدلي باب التسجيل في مباراة فريقه أنجي ضد لوهافر بعد تمريرة حاسمة من قبل مواطنه فريد الملالي.

وسجل الهدف الأول في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، أمام الفريق الذي سبق له حمل قميصه.

ويبدو أن تألق الجزائريين فاق حدود فرنسا، حيث تألق الجزائري الأخر فارس شايبي رفقة ناديه إنتراخت فرانكفورت، في مرمى نادي هايدنهايم، بعد دخوله مباشرة في الشوط الثاني.

وتحسن أداء لاعب تولوز سابقا، منذ عودته إلى الكتيبة الوطنية، و بعد عودة التيار بينه و بين الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.