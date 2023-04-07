بالفيديو.. شايبي يبدي سعادته بعد قيادة تولوز لنهائي كأس فرنسا

أبدى الدولي الجزائري فارس شايبي سعادته الكبيرة بعد قيادة رفقائه في تولوز لنهائي كأس فرنسا.

وظهر فارس شايبي في فيديو له، عقب المباراة وهو يحتفل بطريقة هيستيرية رفقة زملائه بغرفة الملابس بعد تألقه والإطاحة بفريق أنيسي.

وكان مهاجم الخضر قد سجّل هدف الفوز في اخر الدقائق من عمر المباراة التي كانت مثيرة على طول الخط.

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