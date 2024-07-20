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الرياضة

بالفيديو.. شايبي يسجل هدفا عالميا رفقة فرانكفورت

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. شايبي يسجل هدفا عالميا رفقة فرانكفورت
شايبي
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سجل الدولي الجزائري فارس شايبي هدفا عالميا في المباراة الودية التي جمعت فريقه إنتراخت فرانكفورت بنادي ار اس هاوزنشاتم ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم.

و انتهت المباراة الودية بفوز الفريق الألماني فرانكفورت بـ 12 هدف مقابل 0، في لقاء شهد سيطرة كلية للنادي الألماني و تألق شايبي الذي سجل هدفين في المباراة الاستعدادية.

رابط دائم : https://nhar.tv/ch5vc
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