بالفيديو.. شايبي يسجل هدفا عالميا رفقة فرانكفورت

سجل الدولي الجزائري فارس شايبي هدفا عالميا في المباراة الودية التي جمعت فريقه إنتراخت فرانكفورت بنادي ار اس هاوزنشاتم ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم.

و انتهت المباراة الودية بفوز الفريق الألماني فرانكفورت بـ 12 هدف مقابل 0، في لقاء شهد سيطرة كلية للنادي الألماني و تألق شايبي الذي سجل هدفين في المباراة الاستعدادية.