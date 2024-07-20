بالفيديو.. شايبي يسجل هدفا عالميا رفقة فرانكفورت
بقلم عزيز طالبي
سجل الدولي الجزائري فارس شايبي هدفا عالميا في المباراة الودية التي جمعت فريقه إنتراخت فرانكفورت بنادي ار اس هاوزنشاتم ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم.
و انتهت المباراة الودية بفوز الفريق الألماني فرانكفورت بـ 12 هدف مقابل 0، في لقاء شهد سيطرة كلية للنادي الألماني و تألق شايبي الذي سجل هدفين في المباراة الاستعدادية.
هدف جميل من فارس شايبي في مباراة فريقه الودية. pic.twitter.com/pHFQDJ22Tk
— El Capitano⭐ (@spuerlilo) July 20, 2024
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