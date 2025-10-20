بالفيديو.. شايبي يضيف تمريرة حاسمة إلى رصيده مع آينتراخت

تألق الدولي الجزائري، فارس شايبي، مجددا، مع ناديه آينتراخت فرانكفورت، في المباراة الأخيرة التي جمعت بمضيفهم فرايبورغ، لحساب الدوري الألماني.

وشارك شايبي أساسياً ضمن تشكيلة ناديه آينتراخت فرانكفورت، في مواجهة فرايبورغ، لحساب الجولة السابعة من البوندسليغا.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ38 من عمر المباراة، أين منح تمريرة حاسمة، عدّل من خلالها ناديه فرانكفورت النتيجة.

وبهذا يكون فارس شايبي، قد ساهم هذا الموسم في 6 أهداف من أصل 7 مباريات مع ناديه آينتراخت فرانكفورت، بسجيله هدف واحد، ومنح 5 تمريرات حاسمة.