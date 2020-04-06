بالفيديو.. شاي: “هذا هو الثمن الذي علينا دفعه لاستعادة حياتنا الطبيعية”

وجه الفرنسي جون ايف شاي، المدير الرياضي لشبيبة القبائل، رسالة توعية وتحسيس لأنصار الفريق وسكان المنطقة، للاتحاد جميعا في سبيل القضاء على كورونا.

ونشر إدارة شبيبة القبائل، عبر حسابها الرسمي، رسالة جون إيف شاي، أين قال: “شبيبة القبائل هي عائلة كبيرة، والعائلة تقف إلى جانب أفرادها في وقت الشدة”.

وأضاف التقني الفرنسي: ” اليوم هذا الفيروس يطرق أبواب هذه المنطقة الغالية علينا، لذا علينا التحلي بروح المسؤولية، لتفادي نقل العدوى لأهلنا”.

وتابع شاي: “ببقائنا في البيت يمكننا أن نقضي عل هذا العدو الخفي، هذا هو الثمن الذي علينا أن ندفعه لاستعادة حياتنا الطبيعية”.

وفي الأخير، دعى جون إيف شاي، أنصار الفريق وكل سكان المنطقة، للمساهمة في حملة التبرعات، لمساعدة العائلات المحتاجة في هذه الظروف الصعبة”.