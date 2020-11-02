بالفيديو.. شباب بلوزداد يتجاوز شبح كورونا ويدخل في الأمور الجدية

دخل شباب بلوزداد، في الأمور الجدية، في الساعات الماضية، وذلك بعد تعافي عناصر الفريق من فيروس كورونا الذي أصابهم مؤخرا.

وقرر المدرب فرانك دوما، برمجة مُباراة تطبيقية بين عناصر الفريق للوقوف على مدى جاهزيتهم من الناحية البدنية، في الفترة الحالية.

ومنح التقني الفرنسي فيما بعد زملاء سعيود، يوما للراحة، على أن يعود الفريق للتمارين بداية من صبيحة بعد غد الأربعاء.

ويُسابق أبطال الجزائر الزمن، من أجل التواجد في أفضل أحوالهم، أياما قبل موعد كأس السوبر أمام الجار إتحاد العاصمة.

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