بالفيديو.. شباب بلوزداد يتقدم بثنائية نظيفة في شوطه الأول أمام ميدياما

أنهى فريق شباب بلوزداد الشوط الأول من مباراته أمام الفريق الضيف ميداما الغاني، متقدما في النتيجة بهدفين دون رد.

ودخل أشبال المدرب ماركوس باكيتا، هذه المباراة بقوة، ما مكنهم من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ27، من هذا الشوط الأول، عن طريق بن غيث.

كما نجح لاعب الشباب ليونيل وامبا، في تعميق الفارق للنادي البلوزدادي، في الدقايق الأخيرة من هذا الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة الـ42.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع شباب بلوداد، والضيف ميدياما الغاني، بملعب “5 جويلية”، تدخل ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.