بالفيديو.. شباب بلوزداد يستعد لمواجهة صان داوز بجنوب إفريقيا

أجرى فريق شباب بلوزداد بقيادة نبيل الكوكي تدريباته بجنوب افريقيا استعدادا لمواجهة صان داوز في مرحلة الإيّاب.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الأربعاء، عن التدريبات بملعب الجامعة بيريتوريا التي شهدت تدرّب المهاجم ايوالا على انفراد.

و يسعى حامل لقب الموسم الماضي. للعودة بنتيجة ايجابية و التأهل رغم صعوبة المهمة بحكم الخسارة برباعية مقابل واحد في لقاء الذهاب بنيلسون مانديلا.

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