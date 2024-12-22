بالفيديو.. شباب بلوزداد ينهي شوطه الأول أمام الأهلي بالتعادل الإيجابي

أنهى فريق شباب بلوزداد، الشوط الاول من المباراة التي تجمعه بمضيفه الأهلي المصري، بنتيجة التعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة

ودخل شباب بلوزداد هذه المبارة، بقوة، ودون عقدة، ما مكن مهاجمه أيمن محيوص، من استغلال فرصة في الدقيقة الـ21 اقتتح من خلالها باب التسجيل.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لهذه المباراة، تمكن اللاعب وسام أبو علي، من تعديل النتجية للاهلي المصري.

يذكر أن هذه المبارة التي تجمع شباب بلوزداد، بمضيفه الأهلي المصري، تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.