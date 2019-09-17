بالفيديو..شباب قسنطينة يودع البطولة العربية

الرياضة
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بالفيديو..شباب قسنطينة يودع البطولة العربية
بقلم حكيم شق الطين

اقصي نادي شباب قسنطينة اليوم الثلاثاء، من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام مضيفه المحرق البحريني بثنائية نظيفة.

وعلى ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالمنابة ولحساب الدور الـ32 من البطولة لم يتمكن “السياسي” من الحفاظ على التقدم الذي أحرزه في مباراة الذهاب بالجزائر.
ولم يصمد اشبال لافان طوال الشوط الأول، فمع الوقت البديل من  الشوط الاول باغت أصحاب الدار الشباب بهدف عن طريق تياغو دي برادو في الدقيقة 45+4.
وعاد نفسس اللاعب ليضيف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 79، كان كافيا لتأهل النادي البحريني للدور القادم، من البطولة العربية.
تجدر الإشارة أن الشباب كان قد تغلب في مباراة الإياب على المحرق في ملعبه الشهيد حملاوي بثلاثة أهداف لهدف .


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