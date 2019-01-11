بالفيديو .. شباب ميلة يتحدى الثلوج ويخرج للسباحة على الهواء

فضّل هؤلاء الشباب بولاية ميلة السباحة على الهواء الطلق في حمام قروز على سفح الجبل، في وقت غطت الثلوج رؤوس كل الجبال المجاورة.

ويتميز حمام قروز بمياهه الساخنة في عزّ الشتاء، حيث تطفو هذه الأخيرة على السطح لتشكّل مسبحا طبيعيا للمياه الساخنة.

ويغري هذا المسبح إن صح التعبير زوار المكان، فيجدون أنفسهم مجبرين على السباحة، حتى إن كانت درجة الحرارة تحت الصفر.

وقد استنجد هؤلاء الشباب بحمام قروز الواقع عند سفح الجبل ببلدية العثمانية ولاية ميلة، هروبا من برودة الطقس بعدما غطت الثلوج كل الجبال المجاورة.