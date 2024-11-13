بالفيديو.. شبان الخضر يستأنفون تحضيراتهم للجولة الثانية من دورة “لوناف”

استأنفت عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الأربعاء، تحضيراتها للجولة الثانية من بطولة “لوناف” الجارية بالمغرب.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقطع فيديو، لحصة الاستئناف التي خاضها شبان الخضر.

ويأتي هذا عقب انهزام عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، في مباراتهم الافتتاحية من دورة “لوناف”، أمام منتخب تونس، بهدف دون رد.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، سيواجه غدا الخميس، منتخب مصر، برسم الجولة الثانية من دورة “لوناف”.