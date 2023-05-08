بالفيديو.. شبان المنتخب الوطني يحضون باستقبال رسمي في قسنطينة

وصلت ظهر اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، إلى قسنطينة، تحسبا لمواجهة المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا.

وفور نزولهم بمطار قسنطينة، حظي وفد المنتخب الوطني باستقبال حار من طرف والي الولاية، والسلطات المحلية.

كما تنقل العناصر الوطنية، غلى مقر إقامتها بعاصمة الشرق الجزائري، قبل استكمال تحضيراتها لمواجهة المغرب.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما،يواجه هذا الأربعاء نظيره المغربي، بملعب “حملاوي”، ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الجارية بالجزائر.

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