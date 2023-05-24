بالفيديو.. شبيبة الساورة تجري أول حصة تدريبية بوهران

أجرت تشكيلة شبيبة الساورة أول حصة تدريبية بملحق ملعب ميلود هدفي بوهران قبل الموعد الهام أمام أولمبي الشلف.

وجرت الحصة التدريبية، مساء اليوم الأربعاء، وسط أجواء ومعنويات مرتفعة للاعبين الذين يسعون للذهاب بعيدا في منافسة كأس الجمهورية وملاقاة أحد الفائزين من لقاء شباب بلوزداد ونجم مقرة.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قد أعلنت في بيان لها، عن اعتماد ملعب ميلود هدفي لاحتضان المباراة القوية والمنتظرة، بالنظر إلى إمكانية استعمال تقنية الفار.

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