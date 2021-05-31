بالفيديو.. شبيبة الساورة ترد بخصوص قضية سومانا

رد نادي شبيبة الساورة، سريعا بخصوص التُهم الموجهة لبعض من أنصاره، من طرف لاعب نجم مقرة، بوبكر سومانا، والذي أكد تعرضه لمُضايقات عُنصرية في بشار. وأوضحت إدارة “النسور” بأن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة مُرفقة ذلك بفيديو توضحي.

وأكد وصيف الترتيب العام في الرابطة المحترفة الأولى، بأن كل ما حدث كان “بطله مدرب مقرة، عزيز عباس”، مُشيرة بأن هذا الأخير، هو من قام بتحريض اللاعب النيجيري، من أجل إثارة البلبلة.

وأشار ممثل الجنوب الغربي، لإستحالة إطلاق أبناء بشار لعبارات عُنصرية وهو الذين يمتلكون أصلا بشرة سمراء، وسبق لعم وأن عانوا من العنصرية، في مُناسبات عدة.

https://www.facebook.com/jssaoura.officielle/videos/536219737788947