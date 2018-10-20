بالفيديو..شبيبة الساورة تفتح النار مجددا على التحكيم !

فتح مساعد مدرب شبيبة الساورة، كريم زاوي، النار على الحكم أعراب الذي أدار مباراة فريقه أمام نادي بارادو بملعب 20 أوت ببشار.

وإتهم زاوي الحكم أعراب أنه جاء في مهمة للإطاحة بفريق الساورة خصوصا بعدما تغاضى عن إحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه أمام نادي بارادو.

ونشط زاوي ندوة صحفية بعد نهاية المباراة التي تعثر فيها فريقه أمام نادي بارادو بنتيجة 2-2 مساء أمس الجمعة في إطار الجولة الـ11 ممن الرابطة المحترفة الأولى موبيليس قائلا:

“الحكم اليوم أخرج اللاعبين، وقراراته كانت عشوائية، وجاء من أجل مهمة واضحة، وتحكيمه كان إحتيالي وهذا الأمر الذي منعنا من الفوز في المباراة”.

وأضاف: “كانت لدينا ضربة جزاء واضحة في الدقائق الأخيرة، بعدما لمست الكرة يد اللاعب رقم 22، لكن الحكم حرمنا من حقنا”.