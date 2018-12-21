بالفيديو.. شبيبة الساورة تُعاني بمطار هواري بومدين !!

يواجه فريق “شبيبة الساورة” صعوبات عديدة بمطار “هواري بومدين” الدولي بالجزائر العاصمة قبل شد الرحال صوب مدينة “الدار البيضاء” المغربية لمواجهة فريق “إتحاد طنجة” المغربي.

في لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

ويتواجد زملاء القائد “عبد الرؤوف ناتاش” منذ ظهيرة اليوم الجمعة بمطار “هواري بومدين” دون أن يستقلوا الطائرة المتجهة إلى مطار “الدار البيضاء”.

وتقرر في الآخير أن يشد أشبال المدرب “نبيل نغيز” الرحال سهرة اليوم بعد أن كان من المقرر أن يُسافروا في الأمسية.