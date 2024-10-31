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الرياضة

بالفيديو ..شبيبة القبائل تحتفل بالذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة المجيدة

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو ..شبيبة القبائل تحتفل بالذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة المجيدة
شبيبة القبائل
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احتفلت إدارة شبيبة القبائل بالذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة المجيدة بنشر فيديو رائع للرباعي مداني وبوعاليا وبودبوز وبن وبن زايد.

وأبدى الرباعي فخره الكبير بانتسابه لبلد الشهداء، حيث وجه المدافع مداني رسالته الخاصة النابعة من قلب الرجل ابن مدينة وهران، و وبوعاليا ابن مدينة القبائل، وبن زايد ابن الصحراء الجزائرية.

وبودبوز الذي مثل الجالية الجزائرية بالمهجر الذي افتخاره بانتمائه الى الوطن، وهو الذي سبق له حمل قميص المنتخب الوطني و حضر عدد من الانجازات العربية والافريقية.

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