بالفيديو.. شبيبة القبائل تحضر لأكبر قافلة تضامنية للمستشفيات والعائلات المحتاجة

تواصل إدارة فريق شبيبة القبائل، بالتعاون مع جمعية (s.o.s) تيزي وزو، مبادرتها الخيرية، في جمع التبرعات، تحضيرا لإنطلاق أكبر قافلة تضامنية.

وتمكنت إدارة الكناري، بالتعاون مع جمعية (s.o.s) تيزي وزو، من اقناع العديد من تجار الجملة في المنطقة، والمستثمرين، للمشاركة في هذه المبادرة الخيرية.

وأوضح مسؤولو شبيبة القبائل عبر مقطع فيديو، الكمية المعتبرة جدا من المساعدات الغذائية التي تمكنوا من جمعها منذ إعلانهم عن انطلاق هذه المبادرة الخيرية.

ومن المقرر أن يشرع خلال الأيام القليلة المقبلة، ممثلو عن فريق شبيبة القبائل، وجمعية (s.o.s) تيزي وزو، في توزيع هذه الإعانات الغذائية والطبية، على المستشفيات، والعائلات المحتاجة في منطقة القبائل.