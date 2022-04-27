بالفيديو.. شبيبة القبائل تزور الأطفال المرضى وتنظم ختان جماعي

قامت إدارة شبيبة القبائل، بمبادرة إنسانية، من خلال زيارتها رفقة لاعبي الفريق، للأطفال المرضى بمستشفى تيزي وزو.

وتم تنظيم هذه المبادرة، من مسؤولي الشبيبة ورئيسها يزيد ياريشان، بالتعاون مع ممول الفريق “كوندور” ممثلا بمديرها العام صالح دعاس.

كما قام لاعبو الشبيبة، على غرار بن سايح، واتارا، دوخة، بوخنشوش، وطالح، بتوزيع الهدايا، على الأطفال المرضى، وأخذ صور تذكارية.

ومن جهة أخرى نظمت إدارة شبيبة القبائل، بالتعاون مع ممول الفريق “كوندور”، حفل ختان جماعي في هذا الشهر الفضيل.