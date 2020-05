بالفيديو.. شبيبة القبائل تعرض المشروع الجديد للفريق

«JSK TOWER» le future projet de la JSK

#JSKTOWER #JSKABYLIE Présentation du Future projet de la JSK «JSK TOWER»présenté par Monsieur Kedjam (Architecte et concepteur de la Tour)«JSK TOWER» se situera à l'ancienne garre de Tizi Ouzou (Terrain de la JSK), et comportera: ✦ Une Tour Hôtel de 250 chambres✦ Un Centre commercial de 7000m²✦ Plateaux de bureaux de 5000m² ✦ Des appart'hotel de 2000m² ✦ Une salle de conférences de 700m²✦ Salle d’exposition et d’artisan 400m²✦ Salle de réception avec terrasse de 600m²✦ Deux piscines✦ Deux salles de sport✦ Deux restaurants Gastronomiques✦ Un restaurant Panoramique au 23e étage✦ Un Parking sur trois sous-sols de 400 places🔰Jeunesse Sportive de Kabylie 🔰

Publiée par Jeunesse Sportive de Kabylie sur Jeudi 28 mai 2020