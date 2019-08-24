بالفيديو…شبيبة القبائل تقلب الطاولة على المريخ من أم درمان وتتأهل
حقق فريق شبيبة القبائل اليوم السبت، تأهل كبير للدور المقبل من رابطة أبطال افريقا على حساب المريخ السوداني بملعب أم درمان بالخرطوم.
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