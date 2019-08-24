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بالفيديو…شبيبة القبائل تقلب الطاولة على المريخ من أم درمان وتتأهل

الرياضة
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بالفيديو…شبيبة القبائل تقلب الطاولة على المريخ من أم درمان وتتأهل
بقلم حكيم شق الطين

حقق فريق شبيبة القبائل اليوم السبت، تأهل كبير للدور المقبل من رابطة أبطال افريقا على حساب المريخ السوداني بملعب أم درمان بالخرطوم.

المريخ و شبيبة القبائل بث مباشر | #شيررررك

Publiée par Noureldin Adam Osman sur Samedi 24 août 2019


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