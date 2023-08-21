بالفيديو.. شبيبة القبائل تلتحق بتونس لخوض ثاني تربص صيفي

سجلت بعثة فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم الإثنين، وصولها إلى مدينة طبرقة التونسية، لخوض ثاني تربص صيفي، تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان تعداد شبيبة القبائل، قد تنقل أمس الأحد، بالطائرة، إلى مدينة عنابة، أين قضى الفريق ليلته هناك.

واخضع المدرب بوزيدي، لاعبيه صباح اليوم الإثنين، لحصة تدريبية بعنابة، قبل استكمال سفريتهم خلال الظهيرة إلى تونس، برا بحافلة الفريق.

وخلال الأمسية، حلّ “الكناري، بفندق “لاسيغال” بمدينة طبرقة، أين سيجري اللاعبون تربصهم الثاني، تحسبا لانطلاق البطولة الوطنية.