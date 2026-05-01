بالفيديو.. شبيبة سكيكدة ترسم عودتها إلى القسم الثاني في أجواء احتفالية تاريخية

حقّق فريق شبيبة سكيكدة إنجازًا مهمًا بعد فوزه الثمين بهدف دون رد أمام جمعية عين كرشة، في المباراة التي جرت ضمن الجولة 29، ليُرسّم بذلك عودته رسميًا إلى القسم الوطني الثاني، وسط أجواء مميزة عكست قيمة هذا الصعود بالنسبة للنادي وأنصاره.

ودخلت شبيبة سكيكدة اللقاء بعزيمة كبيرة من أجل حسم ورقة الصعود، حيث فرضت سيطرتها في أغلب فترات المباراة، ونجحت في ترجمة ذلك إلى هدف ثمين كان كافيًا لتحقيق الفوز وضمان العودة إلى القسم الثاني قبل جولة من نهاية المنافسة.

ومع إطلاق الحكم صافرة النهاية، انفجرت مدرجات الملعب فرحًا، حيث لم يتمالك الأنصار أنفسهم، واقتحموا أرضية الميدان للاحتفال مع اللاعبين بهذا الإنجاز، في مشهد رائع يعكس شغف الجماهير وارتباطها الكبير بفريقها.

وتحوّل الملعب إلى ساحة احتفالات حقيقية، بالأعلام والهتافات والأهازيج التي صدحت في كل الأرجاء، بينما شارك اللاعبون الطاقم الفني والإداري فرحة الصعود مع الأنصار، في لحظات مؤثرة ستبقى راسخة في ذاكرة النادي.

ويُعد هذا الصعود خطوة مهمة لشبيبة سكيكدة في مسار استعادة مكانتها، حيث يطمح الفريق إلى البناء على هذا الإنجاز وتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل، بما يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره الكبيرة.