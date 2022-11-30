بالفيديو..شبيه نيمار يصنع الحدث في قطر ويكشف سراً لأول مرة منذ 10 سنوات

قام المواطن البرازيلي. إيغون أوليفيرا، شبيه النجم نيمار داسيلفا، بصنع الحدث في قطر، خلال حضوره فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وصرح شبيه نيمار إيغون أوليفيرا، أمس خلال حصة المجلس على قناة الكأس القطرية:”ضريبة الشهرة لا تترك تعيش حياتك بصفة طبيعية”.

وأضاف المتحدث:”في البرازيل أستطيع في بعض الأحيان تمويه الأشخاص، لكن منذ أن بدأت العمل مع نيمار وُجب علي التعود على الأمر وإلتقاط الصور مع الأشخاص”.

وتابع المتحدث ذاته:”أحب جداً أن أُعطي القليل من نيمار للأشخاص، وأتيت هنا لقطر لأسبب هذه الضجة وأقدم القليل من نيمار للجماهير في المدرجات”.

كما كشف إيغون أوليفيرا لأول مرة :”منذ 10 سنوات وأنا أقوم بالتمثيل والمشاركة في العشرات من الومضات الإشهارية في باريس على أساس أنني نيمار”.

وختم شبيه نيمار إيغون أوليفيرا:”بين قوسين لقد قمت بغش الأشخاص كانوا يعتقدوا أنني نيمار الحقيقي”.