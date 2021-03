بالفيديو.. شتي حاسم ويقود الترجي لفوز قاتل في الدوري التونسي

أشبال المُدرب معين الشعباني فازوا بهدف يتيم دون رد على المُضيف إتحاد بن قردان ليواصلوا تصدر الدوري التونسي.

شتي وزع كرة رائعة في الدقيقة ال95 وضعها “طه ياسين الخنيسي” في الشباك برأسية غاية في الروعة.

🇩🇿🎯 Assist Ilyes Chetti! Abderrahmane Meziane lays it off to Chetti down the left who crosses to Khenissi to score the winning goal for Espérance in the final minute of the game #TeamDZ pic.twitter.com/UTva88t5MD

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) March 10, 2021