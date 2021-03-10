بالفيديو.. شتي حاسم ويقود الترجي لفوز قاتل في الدوري التونسي

قاد اللاعب الدولي الجزائري “إلياس شتي” أمسية اليوم الأربعاء فريقه الترجي الرياضي لتحقيق فوز قاتل في الدوري التونسي.

أشبال المُدرب معين الشعباني فازوا بهدف يتيم دون رد على المُضيف إتحاد بن قردان ليواصلوا تصدر الدوري التونسي.

شتي وزع كرة رائعة في الدقيقة ال95 وضعها “طه ياسين الخنيسي” في الشباك برأسية غاية في الروعة.