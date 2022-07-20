بالفيديو.. شتي يجتمع ببلايلي في فرنسا

اجتمع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب بريست، اليوم الأربعاء، بمواطنه الياس شتي، الوافد الجديد لنادي انجي.

ونشر بلايلي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل لاجتماعي، رفقة شتي، للترحيب به على طريقته الخاصة.

كما ظهر اللاعبان داخل أرضية الميدان، كون لقائهما جاء بمناسبة المباراة الودية التحضيرية التي تجمع بريست، بنادي أنجي.

يذكر أن الياس شتي، رسم أمس الثلاثاء، انضمامه لنادي أنجي، أين سيخوض أول تجربة احترافية له في أوروبا.