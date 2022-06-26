بالفيديو.. شتي يُسجل في الوقت القاتل ويمنح الترجي لقب الدوري التونسي

سجل أمسية اليوم الأحد اللاعب الدولي الجزائري، إلياس شتي، هدفا قاتلا، لصالح فريقه الترجي الرياضي.

ومنح هذا الهدف لقب الرابطة المُحترفة التونسية للمكشخة على حساب الاتحاد الرياضي المنستيري.

حيث فاز الترجي على اتحاد بن قردان في لقاء الجولة 10 من دورة “البلاي أوف” بهدفين لهدف وحيد.

وكان الترجي منهزما بهدف دون رد منذ الدقيقة 6 قبل أن يُعدل محمد علي بن حمودة النتيجة في الدقيقة 85.

قبل أن يُسجل شتي هدف الانتصار والتتويج رقم 32 في تاريخ الترجي والسادس على التوالي عند حلول الدقيقة 90+7.