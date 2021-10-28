بالفيديو..شجار بسبب فتاة أمام إكمالية بحاسي مسعود

وقع صباح اليوم الخميس، شجار بين مجموعة من الشباب وصاحب أحد المحلات أمام إكمالية البشير الإبراهيم بحاسي مسعود.

ويعود سبب الشجار إلى إقبال مجموعة من الشباب كانوا على متن دراجات نارية على معاكسة فتاة أمام الإكمالية وهي إبنة ذلك الحي ـ مما خلق شجارا والرشق بالحجارة بينهم وبين صاحب أحد المحلات الموجودة أمام الإكمالية وأبناء الحي.

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