بالفيديو.. شجار بين بوشار وحيتالة في صورة مؤسفة عن البطولة الوطنية

عرفت نهاية مباراة شباب بلوزداد و وفاق سطيف أجواء حزينة و غير أخلاقية بين بعض اللاعبين من جانبين خاصة في الدقائق الأخيرة من “السيناريو المثير”.

و تسبب قائد شباب بلوزداد سفيان بوشار و لاعب وفاق سطيف حيتالة في أعمال سيئة لا تميت للاعب الجزائري بصلة، خاصة بعد التشابك الكبير بينهما بـ “الدبزة و الدماغ” و الشتم بالكلام والتلاسن.

كما عرفت المباراة طرد اللاعب بوشار بالبطاقة الحمراء، بع اعتدائه على اللاعب حيتالة أثناء مجريات المباراة، وتسببه في ضربتين جزاء.

إلى جانب ذلك، شهدت المباراة تشاحن بين لاعبي وفاق سطيف وتلاسنهم بشأن اختيار اللاعب الذي أصر على تنفيذ ضربة الجزاء في صورة مؤسفة عن مستوى اللاعب الجزائري.