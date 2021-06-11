بالفيديو.. شجار بين جزائريين وسنغاليين في إسبانيا

شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية، موطن جالية كبيرة من الأجانب، عدة حوادث عنف في الأيام الأخيرة. والتي تسببت في إصابات استدعت علاجًا طبيًا، وفقًا لتقارير الصحف الإسبانية.

واندلع يوم الاثنين شجار عنيف بين مجموعتين من الجزائريين والسنغاليين. استغرق الأمر تدخل قوات الأمن التي ألقت القبض على ستة رجال في حي أوريولس، وفقًا لتقارير موقع El Cierre Digital. حيث تلقى اثنان من الموقوفين العلاج الطبي.

ووقعت أعمال العنف حوالي الساعة السادسة مساء في شارع سان خوان دي لا بينيا. حيث قام اثنان من الجيران بتصوير ما حدث أثناء القتال بهواتفهما المحمولة من الشرفات. وفي مقطع فيديو صوره أحد السكان المحليين. نرى أشخاصًا من الطائفتين يتبادلون الضربات بقضبان حديدية التقطت في مكان الشجار.

وهرعت عدة دوريات تابعة للشرطة الوطنية الاسبانية وشرطة فالنسيا المحلية إلى مكان الحادث بعد أن أبلغها الجيران. واعتقلت ستة من المتورطين.

وامتلأ شارع سان خوان دي لا بينيا بمركبات الشرطة في غضون دقائق. حيث تم اعتقال 3 جزائريين واثنان من السنغال، وواحد في غامبيا. وعثر الضباط على آثار دماء على الأرض وعدة أعواد تستخدم في الضرب.