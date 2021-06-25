بالفيديو.. شجار خطيبة محرز مع عارضة أزياء إيرلندية باليونان!

تعرضت خطيبة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز ” تايلور وارد” لمضايقات بجزيرة ماكينوس اليونانية أين تقضي عطلتها الصيفية مع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت تايلور أنها تعرضت للطم على مستوى الوجه من طرف أحد الفتيات، بعدما إتهمتها بسرقة هاتفها، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الشرطة لرفع شكوى ضد هذه الفتاة.

وكشفت صحيفة دايلي مايل البريطانية أن تايلور وارد تشاجرت مع عارضة أزياء أيرلندية تصادف وجودها فى نفس مكانهما بعد محاولتها التصوير بصحبة عائلتها.

وإتهمت عارضة الازياء الإيرلندية خطيبة اللاعب الجزائري رياض محرز بأنها لطمتها على مستوى العين خلال هذا الشجار.