بالفيديو.. شجار داخل البرلمان الفرنسي بعد انزلاق عنصري لنائب بحزب مارين لوبان

علق البرلمان الفرنسي، أمس الخميس، جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة بعد انزلاق عنصري لنائب بحزب مارين لوبان.

وألقى النائب كارلوس بيلونجو مارتينز الكلمة وتحدى السلطة التنفيذية بشأن وضع المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ​​عندما أدلى نائب من التجمع الوطني بتصريحات في إشارة إلى إفريقيا.

خلال جلسة أسئلة للحكومة الفرنسية أمس الخميس؛ أدلى نائب عن حزب مارين لوبان، المدعو، غريغوار دي فورناس. بتصريح عنصري. حيث قال لزميله بالبرلمان: “ارجع إلى إفريقيا! “.

كما أنهى رئيس الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه الجلسة بسرعة ووصف انزلاق النائب غريغواردي فورناس بأنه “خطير”.

رئيس الوزراء الفرنسي يرد

كانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن ، التي حضرت الجمعية. من أوائل الشخصيات التي أدانت التصريحات العنصرية لنائب حزب مارين لوبان.

كما قالت إليزابيث بورن: “لا مكان للعنصرية في ديمقراطيتنا. من الطبيعي أن يقوم مكتب الجمعية الوطنية بفرض عقوبات”.

كما طالبت المتحدثة باسم المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية، بانوت بأعلى عقوبة منصوص عليها في فرنسا. ضد Grégoire de Fournas ، وهي الرقابة والإقصاء”.

من جانبه رد كارلوس مارتينز بيلونجو “اليوم ، تم إعادتي إلى لون بشرتي. ولدت في فرنسا ، وأنا نائب فرنسي، ولم أعتقد أنه في الجمعية الوطنية ، كنت سأهان. أهانني زميلي وجميع الناس في فرنسا لديهم من لون البشرة هذا إنه أمر مخز، مخز تماما!”