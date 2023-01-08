بالفيديو.. شجار سافيتش وتوريس في لقاء الأتلتيكو أمام البارصا

صنع الثنائي، ستيفان سافيتش وفيران توريس الحدث في مواجهة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة سهرة اليوم الأحد.

ودخل المُدافع المحوري للأتلتيكو في عراك شوارع مع جناح البلوغرانا في نهاية اللقاء ما استدعى تعرضهما للطرد بالبطاقة الحمراء.

وانتهت موقعة واندا ميترو بوليتانو لحساب الجولة الـ17 من الدوري الاسباني بفوز البارصا بهدف دون رد.