بالفيديو.. شجار عنيف بالسيوف داخل مستشفى بالمغرب

تدول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشجار عنيف بالأسلحة البيضاء داخل أحد المستشفيات المغربية .

وأظهرت مقاطع الفيديو ملاحقة 3 شبان لشاب آخر على خلاف معهم داخل مشتشفى بأحياء مدينة “سلا” المغربية بالقرب من الرباط.

حيث إقتحوا المستشفى حاملين سيوف، للبحث عن غريمهم وهذا ما أحدث حالة من الرعب والهلع وسط المرضى، وكذا العاملين بالمبنى.

خاصة بين النساء والاطفال الذين كانوا داخل المشفى مما أدى إل هروبهم خوفا من هؤلاء الشبان .

في حين تمكنت مصالح الأمن المغربية من القبض على المشتبه به الرئيسي فيما لايزال البحث عن شريكه.