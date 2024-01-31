بالفيديو.. شجار عنيف بين النواب داخل برلمان جزر المالديف

اندلعت اشتباكات بين النواب داخل برلمان جزر المالديف. بعد أن رفض حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي المالديفي. ثلاثة تعيينات في مناصب وزارية طلبتها الحكومة.

وأثار هذا الرفض غضب نواب الائتلاف الحكومي. حيث قام الأخير أولاً بمنع انعقاد الجلسة البرلمانية من خلال تعطيل رئيس المجلس. حتى أن بعض النواب نفخوا بأبواق الفوفوزيلا، وهي نوع من الأبواق البلاستيكية عالية الصوت. التي اشتهرت بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم في جنوب أفريقيا.

ثم صعد نواب آخرون إلى المنصة واندلع قتال عنيف بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية الذين تشاجروا.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي نائبًا ينزف من رقبته بعد أن وقع في اشتباك عنيف داخل القاعة.

وبعد ثلاثة أيام من هذه الحادثة، أصيب وزير العدل في جزر المالديف في ذراعه اليسرى بعد تعرضه لهجوم بمطرقة. وبحسب الشرطة، لا توجد صلة فورية بين هذين الحدثين.