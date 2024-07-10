بالفيديو.. شجار عنيف بين مشجعي منتخب هولندا وإنجلترا بألمانيا

أحدث مشجعي منتخب هولندا و إنجلترا ضجة كبيرة في شوارع ألمانيا، اليوم الأربعاء، بسبب الشجارات والعراك بينهم في كل مناسبة.

وانطلق الشجار العنيف في مختلف المقاهي والصالونات والشوارع الكبرى، بعد الاصطدام بينهم، قبل ساعات فقط من المباراة بين المنتخبين التي ستجري بملعب “سيغنال إيدونا بارك”.

وسيواجه منتخب هولندا منتخب نظيره منتخب إنجلترا في لقاء الـ 50 في تاريخ الكرة بين المنتخبين، و الذي سيكشف عن المتأهل لمواجهة منتخب اسبانيا في النهائي.