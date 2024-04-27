بالفيديو.. شجار لفظي بين مدرب ليفربول وصلاح

شهدت المباراة التي جمعت بين نادي ويست هام يونايتد والضيف ليفربول انفجار المهاجم محمد صلاح في وجه مدربه كلوب أثناء الدقائق التي اراد فيها الاخير الاعتماد عليه كاحتياطي.

وعرفت ذات المباراة مشادة كلامية بين المدرب الألماني و الدولي المصري على خط دكة البدلاء في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، التي يبدو أن المصري كان مستاء من تأخر مشاركته.

وقال المدرب كلوب عن الحادثة في تصريح له عقب المباراة لقنوات بيان سبورتس القطرية “لقد تحدثت معه في غرف تغيير الملابس و انتهى الأمر”.

كما أضاف كلوب”على كل حال لا أدري إن كنت سأشاهد المباراة “داربي لندن” لكن الأمر لا يعتقد متعلق بهذه المباراة فقط”.

في حين قال النجم المصري “ستشتعل النيران اليوم إذا تحدثت”.