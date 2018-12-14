بالفيديو..شرطة العاصمة تطيح بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة متكونة من ثلاثة أشخاص.

وأضافت ذات المصالح أنه تم حجز 44 كبسولة تحتوي على كمية من المخدرات الصلبة وزنها 185.4 غرام.

وجاءت الإطاحة بهذه العصابة، بناء على إستغلال معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات الصلبة بالعاصمة.

وبعد تكثيف الأبحاث وعمليات ترصد محكمة، تم توقيف شخصين على متن سيارة سياحية، وبحوزتهما الكمية المذكورة من المخدرات.

وبعد تحريات موسعة، تم توقيف شخص ثالث مع حجز مركبة سياحية، هاتفين نقالين، جوازي سفر ومبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 20 دولار.