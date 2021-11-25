بالفيديو.. شرطة قسنطينة تنجح في توقيف مروّج مهلوسات

بثّت شرطة لولاية قسنطينة، مقطع فيديو، لعملية توقيف مشتبه فيه في ترويج المهلوسات من أحد شوارع أحياء المنطقة. كما جاءت عملية التوقيف بعد ان وضعت الشرطة خطة ميدانية من قبل عناصر الشرطة بالزي المدني.

ويظهر في مشاهد الفيديو، شخص يركن دراجته النارية في أحد الشوارع، ليأتي إليه آخر، من أجل استلام المهلوسات. وبعدها تقدم الشرطيان بالزي المدني إليه دون أن يتفطن أنهم قادون إليه، ليتم توقيفه محاولا الفرار.

كما لاقت الفيديو، الذي نشرته الشرطة على صفحتها، استحسان رواد و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قدموا شكرهم للأمن نظير مجهوداتهم المبذولة في الحد من هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا.

طالع أيضا:

وفي إطار مكافحة المخدرات تمّت معالجة 5106 قضية تورط فيها 5379 شخص، مع حجز 28 كلغ و 5898 غ من القنب الهندي.

بالإضافة إلى 118850 قرص مهلوس، (82.40) غرام من الكوكايين، (765.9) غرام من الهيروين. وبخصوص القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

كما عالجت ذات المصالح 279 قضية في هذا الشأن 111 منها تتعلق بالمخالفات ذات الطابع التجاري.

إضافة الى القضايا المتبقية فتخص الجرائم المالية: 96 قضية نصب واحتيال، 47 قضية تزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات إدارية. و 25 قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية.

كما عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن العاصمة، خلال الثلاثي الثالث، 12 ألف و 941 قضية في إطار مكافحة الجريمة الحضرية.

وفي بيان لأمن الولاية حول حصيلة نشاطات مصالح الشرطة القضائية فقد تم إيقاف 11036 شخص متورط. كما تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp