بالفيديو.. شركة “بيما” تكشف قميص مولودية الجزائر الخاص بنهائي الكأس

كشفت شركة الألبسة الرياضة “بيما” اليوم الأربعاء، عن القميص الجديد لفريق مولودية الجزائر، والخاص بنهائي كأس الجمهورية.

ونشرت شركة الألبسة الرياضة، عبر موقعها الرسمي، مقطع فيديو ترويجي، للقميض الجديد لمولودية الجزائر.

وشارك عدة لاعبين من فريق المولودية، في عرض هذا القميض الجديد، يتقدمهم نجمي الفريق جمال بن العمري، ويوسف بلايلي.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، سيخوض نهائي كأس الجمهورية يوم 5 جويلية المقبل، في مواجهة فريق شباب بلوزداد، بملعب “5 جويلية 1962”.

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