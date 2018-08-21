بالفيديو..شركة “نايك” تصف محرز بـ “شبح” باريس

قدمت شركة “نايك “للألبسة الرياضية اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز يروي قصة بداياته الكروية في شوارع باريس.

ونقلت “نايك ” في مقطع الفيديو المسمى شبح باريس، تصريحات أصدقاء طفولة اللاعب الجزائري رياض محرز حيث قال أحدهم.

“محرز يملك قدم يسرى قادمة من كوكب آخر، ولديه GPS في رأسه، كما يملك القدرة في رؤية اللعب..ويمكن القول أن لديه القدرة على الرؤية في الظلام”.

وقال آخر: “لعبت معه في فريق أقل من 15 سنة، لقد كان لاعبا مذهلا، كنت أشعر أنه يلعب بـ10 أرجل، أو أنه في سن الـ24 سنة ويلعب مع أطفال صغار”

وأضاف:”عندما يراوغ أحد اللاعبين يتخيل لك أنه حذفه من هذا العالم..في أحد المرات أرسل أحدهم إلى المستشفى وكنا مضطرين للإتصال بالإسعاف”.