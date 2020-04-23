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بالفيديو.. شريف أوجاني يوجه رسالة خاصة للشعب الجزائري

الرياضة
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بالفيديو.. شريف أوجاني يوجه رسالة خاصة للشعب الجزائري
بقلم كريم.تيغرمت

دعى الدولي الجزائري السابق، شريف أوجاني، نجم الخضر لسنوات التسعينات، الشعوب الإفريقية، والجزائريين بصفة خاصة، الحذر من فيروس كورونا، والتصدي له.

وقال شريف وجاني: “إلى أصدقائي الأفارقة، وأهلي في الجزائر، الوضع الحالي خطير، بسب فيروس كورونا، الذي يضرب العالم، دون تفريق بين السن، العرق، أو الديانة”.

وأضاف: “هذا الفيروس القاتل، جعل العالم يدفع ثمنا باهضا لحد الآن، لذا علينا حماية أنفسنا والغير، من خلال البقاء في منازلنا، واتباع شروط الوقاية”.

وتابع صاحب الهدف الوحيد في نهائي كأس أمم إفريقيا 1990: “حياة الأفراد تستوجب منا الحماية، لذا أتمنى تمرير هذه السالة، لتفادي تفشي فيروس كورونا”.


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