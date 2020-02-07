بالفيديو.. شريف الوزاني يذرف الدموع بسبب ابنه

كشف المدير العام لمولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، المضايقات العديدة التي تعرض لها، بسب حادثة إبنه هشام شريف الوزاني.

وصرح سي الطاهر، لتلفزيون “النهار”: “تخفيف عقوبة هشام، لسنتين شيء مشرف، لأنه لاعب شاب يملك امكانات، وبإمكانه تقديم الكثير لكرة القدم”.

وأضاف: “أتمنى أن يكون قدوة، وأن يضحي للعودة بقوة، وما حدث له أتمنى أن يكون عبرة لكل لاعبينا الشباب”.

وبخصوص المضايقات التي تعرض لها كشف سي الطاهر، قبل أن يجهش بالبكاء: “بعثوا لي رسائل، وأطلقوا علي عديد التسميات، وعايروني بسبب إبني”.

يذكر أن اللاعب السابق لمولودية الجزائر، هشام شريف الوزاني (24 عاما)، استفاد من تخفيض عقوبته من أربع سنوات، إلى سنتين.