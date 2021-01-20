بالفيديو.. شريف ملال يرد على تصريحات ياريشان

ردّ رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال على تصريحات المسير السابق يزيد ياريشان بخصوص مطالبته بفتح رأس مال الشركة.

ونشط شريف ملال صبيحة اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بمقر النادي رد من خلالها على الإنتقاذات التي تعرض لها قائلا:

“من يقول أن هناك أزمة في شبيبة القبائل، أؤكد لهم أننا لا نواجه أي أزمة، نحن بصدد تطوير اللاعبين الشباب، لأن نواة شبيبة القبائل هي أبنائها”

“شبيبة القبائل ليست للبيع سنركز على مجال التكوين، حتى يكون الفريق بمثابة خزان بالنسبة لفريق شبيبة القبائل، ومن ينتقد الإستقدامات التي قمنا بها في الميركاتو أؤكد لكم انني لا أرى لاعبين نجوم في السوق الجزائرية”.

وأضاف: “هناك بعض الأشخاص ينتظرون تعثر شبيبة القبائل، من أجل مهاجمة الأشخاص، أبواب شبيبة القبائل مفتوحة أمام الجميع، ولحد الآن لا نزال هنا في الفريق ولدينا العديد من الأهداف المستقبلية، وإن شاء الله سنحققها عن قريب”.