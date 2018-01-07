بالفيديو.. شعر الفنانة مي الحريري يحترق في بث مباشر وهذا ردّ فعلها

تعرّضت الفنانة “مي الحريري” لموقف مخيف أثناء بثّها لمقطع فيديو مباشر على “سناب شات”، وجّهت من خلاله رسالة لأحد معجبيها.

وتظهر حريري بالمقطع وهي تعايد أحد معجبيها في عيد ميلاده قرب مدفأة كانت النّار مشتعلة فيها.

لتلاحظ بعدها أنّ شعرها يحترق لتصرخ طالبة النّجدة، حيث قام احد الأشخاص الموجودين بمساعدتها دون أن تصاب بأيّ أذى .

ميوش وعدتك اني مارح نزل الفيديو بس قد ما حسيت انك بتحبي معجبينك ماانتبهتي ع حالك من النار و انتي عم بتعايدي حدا من الفانز بعيد ميلادو وقديش انتي طيبة وقلبك كبير ومحبتك وقلبك بيسع الكل ❤ 🎂 سلامة قلبك اكيد هيدي صيبة عين نجمتنا الغالية 💋 👀👀#Admin Publié par May Hariri sur samedi 6 Janvier 2018