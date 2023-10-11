بالفيديو.. شعوب العالم تنتفض دعما لـ “طوفان الأقصى”

شهدت عواصم ومدن عالمية احتجاجات ومظاهرات رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية أن الآلاف من الفلسطينيين ونشطاء السلام شاركوا في تظاهرات ووقفات حاشدة. نظمت في ولايات نيويورك، ومينيابوليس، وكاليفورنيا، ونيوجيرسي الأميركية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي.

ودعا المتظاهرون إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال. ورددوا هتافات مطالبة بالحرية لفلسطين وبدعم القضية الفلسطينية.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات أمام مقر سفارة الكيان الإسرائيلي رفضاً للعدوان المستمر على قطاع غزة. ورفع المشاركون في الاحتجاجات الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني. في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، بينما قامت الشرطة البريطانية باعتقال ثلاثة من المشاركين.

وشارك الآلاف في عدد من المقاطعات الكندية في مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. وقتل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدمير المباني فوق رؤوس ساكنيها.

وأكد المتظاهرون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، والعمل على فضح ممارسات العدو الصهيوني لينكشف القناع عنه أمام الآخرين.