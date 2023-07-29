بالفيديو.. شعيبي هداف ويهدي الفوز لتولوز أمام أوساسونا

قاد الدولي الجزائري فارس شعيبي، اليوم السبت، ناديه تولوز الفرنسي، لتحقيق الفوز في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق أوساسونا.

وبدأ شعيبي، هذه المباراة الودية التحضيرية، كبديل ضمن تشكيلة ناديه تولوز، قبل أن يسجل دخوله في الشوط الثاني.

كما تمكن الدولي الجزائري من ترك بصمته في الدقيقة الـ88 من هذا اللقاء، بتسجيله هدف الفوز لصالح تولوز، بعدما كانت النتيجة متعادلة بهدف لمثله.

وبهذا قاد فارس شعيبي، ناديه تولو للفوز بثنائية مقابل هدف، على حساب أوساسونا، وهو أول فوز لنادي تولوز في تحضيراتهم الصيفية للموسم الجديد.